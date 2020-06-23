“Карантинные поездки”: Пустят ли украинцев в Россию

В МИДе рассказали о целесообразности транспортных перевозок в РФ в коронакризис.

Пока восстановление сообщения с РФ не стоит на повестке дня .depositphotos.com

Пока возобновлять сообщение с Россией украинская сторона не намерена.

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Об этом сообщает “Укринформ” со ссылкой на замминистра иностранных дел Василия Боднара.

По его словам, этот вопрос временно отложили.

В частности, речь шла о возможности запустить в Россию поезда. Посовещавшись, в МИДе пришли к выводу, что сейчас такой шаг для Украины был бы, как минимум, неразумным.

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Даже несмотря на то, что пошагово страна приближается к полноценному открытию границ. Все потому, что в России все еще бушует коронавирус.

Заболеваемость в РФ сейчас на пике. Эта страна третья в мире по количеству коронавирусных пациентов. Возобновлять сообщение с ней сейчас опасно. Это может усугубить эпидемситуацию в Украине, - отметил Василий Боднар.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский заверил, что не поехал бы на парад в Москву.

