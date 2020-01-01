“Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов

Речь идет о нарушении карантина со стороны нардепов.

В Верховную Раду Украины не пустили сотрудников Нацполиции, которые прибыли для того, чтоб оштрафовать некоторых народных избранников за нарушение карантинных мер.

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Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в эфире канала Украина 24.

Радуцкий отметил, что поведение нардепов, которые игнорируют средства личной защиты, в частности маски и перчатки, приходя на работу в парламент, можно расценивать, как нарушение карантинных мер.

Я лично подходил к спикеру парламента в четверг, 18 июня, и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять, - заявил Радуцкий.

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Депутат отметил, что его коллеги ничем не отличаются от других граждан Украины, поэтому они обязаны так же платить штрафы за нарушение законодательства.

Напомним, как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году. В министерстве всем выезжающим украинцам рекомендуют зарегистрироваться в системе Друг.