За сутки в ВСУ зафиксировано 13 новых случаев коронавируса

Появилась свежая статистика.

По данным на утро вторника, 23 июня, коронавирус подтвердился еще у 13 бойцов Вооруженных сил Украины. Всего в украинской армии зафиксировали 154 случая COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Львов, Кривой Рог, Косов, - ред.). По данным ведомства, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Кроме того, 415 бойцов ВСУ сейчас находятся на самоизоляции, из которых через три дня вернуться на службу сможет 41 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 266 человек. Летальных случаев зафиксировано пять.

Напомним, в МОЗ пояснили, на сколько человек можно играть свадьбы. По словам министра МОЗ, свадьбы на 50 человек запрещены.