Украинцы доверяют полиции, Аваков молодец, - Шмыгаль
Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков выстроил действенную систему управления вверенной ему структурой. Такого мнения придерживается руководитель Кабмина Денис Шмыгаль.
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Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала “Первый Западный”.
По его словам, правоохранительные органы с приходом Авакова стали вызывать больше доверия у населения.
Люди начали чаще обращаться в полицию. Да и вообще, сегодня полиция уже не та, что была пять лет назад, - отметил он.
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Также премьер подчеркнул, что Верховная Рада позитивно оценила отчет Арсена Авакова. Глава Кабмина убежден: показатели в нем свидетельствуют о том, что методы министра МВД работают.
Система и ее руководитель – неотделимы. Поэтому если мы говорим о том, что система хорошая, то при этом и министра нельзя назвать плохим, - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее мы сообщали, как Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально.