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Украинцы доверяют полиции, Аваков молодец, - Шмыгаль

Комментариев: 1
Глава Кабмина Денис Шмыгаль считает эффективными принципы руководства Арсена Авакова.
Премьер считает, что доверие к полиции - заслуга министра МВД
Премьер считает, что доверие к полиции - заслуга министра МВД
Facebook/Денис Шмыгаль

Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков выстроил действенную систему управления вверенной ему структурой. Такого мнения придерживается руководитель Кабмина Денис Шмыгаль.

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Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала “Первый Западный”.

По его словам, правоохранительные органы с приходом Авакова стали вызывать больше доверия у населения.

Люди начали чаще обращаться в полицию. Да и вообще, сегодня полиция уже не та, что была пять лет назад, - отметил он.

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Также премьер подчеркнул, что Верховная Рада позитивно оценила отчет Арсена Авакова. Глава Кабмина убежден: показатели в нем свидетельствуют о том, что методы министра МВД работают.

Система и ее руководитель – неотделимы. Поэтому если мы говорим о том, что система хорошая, то при этом и министра нельзя назвать плохим, - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, как Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально.

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Теги: Аваков, Шмыгаль, полиция, МВД, Кабмин
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.06.2020, 12:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Шта? Это юмор такой?
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