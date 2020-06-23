Украинцы доверяют полиции, Аваков молодец, - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль считает эффективными принципы руководства Арсена Авакова.

Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков выстроил действенную систему управления вверенной ему структурой. Такого мнения придерживается руководитель Кабмина Денис Шмыгаль.

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Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала “Первый Западный”.

По его словам, правоохранительные органы с приходом Авакова стали вызывать больше доверия у населения.

Люди начали чаще обращаться в полицию. Да и вообще, сегодня полиция уже не та, что была пять лет назад, - отметил он.

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Также премьер подчеркнул, что Верховная Рада позитивно оценила отчет Арсена Авакова. Глава Кабмина убежден: показатели в нем свидетельствуют о том, что методы министра МВД работают.

Система и ее руководитель – неотделимы. Поэтому если мы говорим о том, что система хорошая, то при этом и министра нельзя назвать плохим, - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, как Аваков заявил, что многоэтажку на Позняках могли взорвать специально.