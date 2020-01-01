В Кривом Роге мальчик-инвалид погиб на балконе, спасаясь от пожара

Ребенку было 14 лет. К моменту прибытия спасателей он уже был мертв.

В Кривом Роге ребенок с инвалидностью погиб на балконе квартиры, пытаясь спастись от пожара. Об этом сообщает пресс-центр управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Читай также: На Луганщине в “серой зоне“ произошел крупный пожар

Отмечается, что пожар случился в однокомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Симонова в Кривом Роге. Прибывшие на место спасатели при проведении разведки обнаружили на балконе труп подростка. Как выяснилось, мальчик 2006 года рождения имел I группу инвалидности.

Во время пожара из квартир, расположенных этажами выше, спасатели вывели по лестничным клеткам на свежий воздух 5 человек, из них 1 ребенок (2019 рождения).

Читай также: В Кривом Роге сгорел почтовый фургон

Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире и повреждена балконная рама в квартире на четвертом этаже.

Напомним, в Кривом Роге произошел крупный пожар на рынке. Огонь уничтожил 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 кв. м.