В Одессе мужчина обстрелял из ружья компанию на пляже

Мужчине не понравилось, что молодые люди слишком шумно отдыхают.

В Одессе полицейские оперативно задержали мужчину, который устроил стрельбу по отдыхающим на одесском побережье. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Происшествие произошло поздно вечером в понедельник, 22 июня, на причале по улице Шкиперского. По информации правоохранителей там компания молодежи в возрасте от 16 до 19 лет громко праздновала день рождения. Это не понравилось 56-летнему жителю одного из дачных домов по соседству.

Недовольный дачник осуществил два выстрела в сторону отдыхающих. Как предполагают в полиции, стрельба велась из охотничьего оружия. В результате за медицинской помощью с ранениями ног и рук обратились двое парней 17 и 19 лет.

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Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Напомним, в Мукачево стреляли из автоматов в жилом квартале. Полиция подозревает, что это было покушение на убийство.