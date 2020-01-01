“Велюр по-днепровски”: в ресторане Днепра “засветились” несколько “слуг”

Появилось фото торжественной трапезы.

В понедельник, 22 июня, в одном из ресторанов Днепра заметили депутатов “Слуги народа“ в компании местных мажоритарщиков. Судя по фото, за одним столом сидели как минимум 8 человек, что противоречит правилам карантина.

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Об этом сообщило “ДніпроTalk“ в Facebook.

Отмечается, что за одним столом собрались: Максим Бужанский, Сергей Демченко, Александр Трухин, Кирилл Нестеренко и Владислав Бородин. С ними был замечен представитель областной власти Святослав Олейник.

Местное издание 49000.com пишет, что позже к ним присоединился народный депутат Денис Герман.

Велюр по-днепровски“ или как “Слуга Народа“ съезд областного представительства партии проводит в одном из самых дорогих ресторанов Днепра. За столом явно больше 4-х человек, дистанция – “соприкоснуться рукавами“, но мандат защитит от штрафов. А тем временем украинцы берут кредиты на еду, а Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что из-за роста инфицированных коронавирусом в стране пройдет ревизия 10 тысяч заведений общественного питания. Алексей, мы знаем откуда стоит начать, - сказано в сообщении.

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По информации местных СМИ, обед высокопоставленных гостей обошелся почти в 15 тысяч гривен. Известно, что стол был накрыт на 15 персон, а под приватный обед выделили весь этаж заведения.

Журналисты выяснили, что банкетное меню было определено заранее. Среди основных блюд: сибас, запеченный с сезонными овощами (390 гривен за порцию), стейк из цветной капусты с трюфельным соусом (210 гривен), телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре (310 гривен). На холодный стол предлагались такие деликатесы, как деликатная композиция из угря с гусиной печенью (398 гривен). Его стоимость составила 14,5 тысячи гривен.

Меню Днепровская панорама

К слову, согласно правилам карантина, установленными Кабмином, за одним столом в заведении могут находиться не более четырех человек. Соответственно “слуги“ нарушили правила карантина, за что полагается штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский добровольно заплатит штраф за нарушение карантина. При этом президент выбрал очень странный вариант того, куда пойдут его деньги.