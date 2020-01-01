Мужчина несколько дней воровал конфеты из супермаркета в Черноморске

32-летний вор-сладкоежка предпочитал строго одну торговую марку конфет.

В Черноморске Одесской области полицейские задержали местного жителя, который систематически воровал в супермаркете. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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Сообщается, что, находясь на испытательном сроке за аналогичное преступление, 32-летний мужчина в течение нескольких дней похитил из торгового заведения более 20-ти коробок с шоколадными конфетами. Сумма украденного составила три тысячи гривен.

О воре-сладкоежке полицейским сообщили работники охраны супермаркета, которые заметили, как посетитель прятал сладости в кармане. Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что несколько дней назад мужчина еще дважды воровал конфеты той же фирмы с полок магазина.

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Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Напомним, на видео попала курьезная драка. Потасовка с использованием колбасы в качестве оружия началась в супермаркете после словесной перепалки у кассы.