Медведчук – Зеленскому: Тарифы на коммуналку раздуты, а цифры взяты с потолка

Тарифы на коммуналку раздуты, а цифры взяты с потолка. Такое мнение выразил председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“, народный депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Президенту страны, г-ну Зеленскому, для того, чтобы навести порядок в этой сфере, что, кстати, уже можно было сделать за год его правления, необходимо, действительно покончить с теми злоупотреблениями и теми действиями, которые имеют признаки преступления, в отношении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Покончить с преступной деятельностью руководства НАК «Нефтегаз», которое формирует эту цену. Покончить с тем, чтобы не наживались на том, что мы приобретаем, по импорту, тот же газ, и который является образующим и в продаже газу населению, и в производстве тепла, и во многих других коммунальных услугах, и заняться серьезным вопросом образования тарифов. Потому что на сегодняшний день, если сравнивать итоги 19-го года, по сравнению с тем, что имело место в 13-м году, то общие жилищно-коммунальные тарифы поднялись на 608%. Газ поднялся на 450%. Хотя это поднятие цены год или два назад было на 900-1000%. А тепло на 1225%. И эти цены остаются сегодня. Более того - они не обоснованы“, - сказал он.

“Мы неоднократно говорили и предлагали решение на законодательном уровне, и есть внесенные законопроекты от «Оппозиционной платформы – За жизнь», как уменьшить стоимость на газ. Даже если взять, что сегодня стоимость газа для населения составляет 4065 гривен за 1000 куб. м, а в 18-19 году эта стоимость для населения была 8600 гривен, то сопоставив, каким образом мы покупали газ по импорту тогда и сегодня, и сравнив таможенную стоимость импортного газа тогда – 339 долларов за 1000 куб. м, а сегодня 122 доллара, в три раза меньше, то почему же тарифы для населения не уменьшились в три раза, а в два? Разве это не преступление против людей, против украинского народа? И так во всем. Или сегодня мы уже рассматриваем вопрос по поводу требований МВФ, где говорится…нет, не будут, как заявил г-н Шмыгаль, повышаться цены на газ и тепло. Но он забыл сказать, что они станут рыночными, потому что мы берем на себя обязательство для получения остальных траншей кредита в 5 млрд долларов, что цены на газ и тепло будут рыночными. А каким будет рынок, на сегодняшний день известно одному Богу. И если г-н Зеленский, на сегодняшний день ориентируется только на бога, или только на условия и хотелки МВФ, то, конечно, порядка в этой сфере не будет. А порядок нужно навести, необходимо навести, и я считаю.что он обязан это сделать, тем более, что для этого есть все реальные механизмы“, - подытожил нардеп.

Ранее ВикторМедведчук заявил, что тарифы на коммунальные услуги для населения упали не благодаря действиям украинской власти, а вопреки.