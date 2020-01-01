Омелян после допроса в НАБУ: “Мы превращаемся в Беларусь”

Владимира Омеляна допросили в НАБУ. После процедуры стало известно, когда ему изберут меру пресечения.

Во вторник, 23 июня, экс-главу Мининфраструктуры допросили по делу госбюджета.

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Об этом сообщает Pavlovsky NEWS.

После общения Омеляна с антикоррупционным бюро стало известно, что 24 июня ему намерены вынести приговор. Прокурор настаивает на выполнении личного обязательства без удержания под арестом.

Отметим, что экс-министра обвиняют в том, что из-за его решения бюджет Украины недополучил около 30,5 млн грн. Бюджетные потери связывают с тем, что Владимир Омелян постановил отменить почти все портовые сборы. Против аннуляции выступал Минфин. А в Верховной Раде заявили, что экс-министр не имел права принимать решение без их согласия.

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В то же время правозащитники говорят, что постановление утвердили после согласования с правительством. Сам Омелян считает, что снижение тарифов привело к позитивным сдвигам.

Мы добились увеличения грузопотока более чем на 20%. У нас стало больше рабочих мест и прибыли в бюджет. Однако НАБУ считает, что это неправильно, - отметил экс-глава Мининфраструктуры.

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Допросы и вручение подозрения Омелян называет политическим заказом.

Это все очень грустно наблюдать. Мы превращаемся в Беларусь. В начале режим Лукашенко тоже был смешным. Но теперь белорусам уже не смешно. Они даже говорить свободно не могут, поскольку сразу попадут в тюрьму или исчезнут при неизвестных обстоятельствах, - подчеркнул Омелян.

Ранее мы писали о том, что Омелян рассказал, почему ТОП-менеджмент Укрзализныци молчит о коррупции.

