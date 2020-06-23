Окончание войны на Донбассе украинцы считают важнее, чем возвращение Крыма

Появились данные социального опроса.

Разрешение вооруженного конфликта на Донбассе волнует 73% украинцев. В то же время, возвращение Крыма вдвое меньше - 32%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра "Социальный мониторинг".

В частности, среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали:

окончание вооруженного конфликта на Донбассе - 73%;

упадок экономики - 73%;

рост цен и инфляция - 72%;

рост тарифов на коммунальные услуги - 72%;

безработица - 67%.

При этом, меньше всего украинцев волнуют следующие вопросы:

возобновление торговых и экономических отношений - 31%;

возвращение Крыма - 32%;

демографический кризис - 34%;

демократия и свобода в Украине - 34%.

Результаты опроса Социальный мониторинг

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Отметим, исследование проводилось с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, каждый третий украинец жалеет о распаде СССР. Социологи выяснили отношение украинцев к советскому прошлому страны.