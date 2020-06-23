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Окончание войны на Донбассе украинцы считают важнее, чем возвращение Крыма

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Появились данные социального опроса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
штаб ООС

Разрешение вооруженного конфликта на Донбассе волнует 73% украинцев. В то же время, возвращение Крыма вдвое меньше - 32%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра "Социальный мониторинг".

В частности, среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали:

  • окончание вооруженного конфликта на Донбассе - 73%;
  • упадок экономики - 73%;
  • рост цен и инфляция - 72%; 
  • рост тарифов на коммунальные услуги - 72%;
  • безработица - 67%.

При этом, меньше всего украинцев волнуют следующие вопросы:

  • возобновление торговых и экономических отношений - 31%;
  • возвращение Крыма - 32%;
  • демографический кризис - 34%; 
  • демократия и свобода в Украине - 34%.

Результаты опроса
Результаты опроса
Социальный мониторинг

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Отметим, исследование проводилось с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.

Напомним, каждый третий украинец жалеет о распаде СССР. Социологи выяснили отношение украинцев к советскому прошлому страны.

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Теги: опрос, соцопрос, Крым, война на Донбассе
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Комментариев (1)
Woodbrother    23.06.2020, 13:43
Оценка:  0
Woodbrother
Опрос проводился среди адептов зе- партии - "жрать, срать, намазывать" .
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