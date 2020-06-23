Окончание войны на Донбассе украинцы считают важнее, чем возвращение Крыма
Разрешение вооруженного конфликта на Донбассе волнует 73% украинцев. В то же время, возвращение Крыма вдвое меньше - 32%.
Читай также: Под Херсоном убитого фермера вместе с машиной и сбросили в реку
Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра "Социальный мониторинг".
В частности, среди важных проблем, которые волнуют общество, украинцы назвали:
- окончание вооруженного конфликта на Донбассе - 73%;
- упадок экономики - 73%;
- рост цен и инфляция - 72%;
- рост тарифов на коммунальные услуги - 72%;
- безработица - 67%.
При этом, меньше всего украинцев волнуют следующие вопросы:
- возобновление торговых и экономических отношений - 31%;
- возвращение Крыма - 32%;
- демографический кризис - 34%;
- демократия и свобода в Украине - 34%.
Читай также: На выборах в Сербии лидирует партия президента
Отметим, исследование проводилось с 10 по 19 июня среди более 3 тысяч респондентов, методом личного интервью по месту жительства. Погрешность составляет 1,1-1,9%.
Напомним, каждый третий украинец жалеет о распаде СССР. Социологи выяснили отношение украинцев к советскому прошлому страны.