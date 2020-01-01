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В Украине расследуют смерти врачей, работавших с COVID-19

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Только после установления причины смерти родственники умерших смогут получить страховые выплаты.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине сегодня, 23 июня, были начаты эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19. Об этом сообщается на сайте ОП.

Только после официального установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям.

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“Мы должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем“, - подчеркнул президент Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве за последние сутки коронавирусом заразился 61 человек.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, коронавирус, врачи, смерть, страховые выплаты
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