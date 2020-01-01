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Кабмин отстранил замглавы МИД, фигурирующего в деле Порошенко

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В ГБР считают, что чиновник поспособствовал экс-президенту в незаконном назначении.
Егор Божок
Егор Божок
Пресс-служба МИД

Кабинет министров отстранил от работы заместителя министра иностранных дел Егора Божка, который является фигурантом в деле Петра Порошенко. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кабмина.

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“Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины“, - говорится в документе.

На прошлой неделе Егор Божок сам попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования. Чиновник фигурирует в расследовании ГБР по делу, в котором Петр Порошенко, по мнению следствия, в июле 2018 года склонял Божка к принятию незаконного решения. В тот момент Божок возглавлял Службу внешней разведки.

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Решение, которое в ГБР считают незаконным – это назначение первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Порошенко назначил на эту должность Сергея Семочко, а Божок это назначение утвердил своим указом.

Напомним, Зеленский заявил, что не считает политическим преследованием дела против Порошенко. По мнению Зеленского, бывший президент хочет представить себя жертвой перед выборами.

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Теги: ГБР, Порошенко, МИД, Кабмин, Божок
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