В Украине количество больных коронавирусом выросло почти на 400%

В Центре общественного здоровья установили, что сейчас опасным вирусом болеют больше 20 тыс украинцев.

В Украине значительно увеличилось число активных больных коронавирусом по сравнению с 20 апреля. Об этом сообщает ЦОЗ во вторник, 23 июня.

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“По состоянию на 22 июня, в учреждениях здравоохранения имеется 25 539 коек. Из них заняты больными на COVID-19 - 4 115 коек“ - говорится в сообщении.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано во Львовской области - 240, Закарпатской - 103, Ровенской - 75, Черновицкой - 62, Волынской - 42, Ивано-Франковской области - 35, Киеве - 61.

В ЦОЗ напомнили о базовых правилах безопасности в условиях пандемии:

Держитесь на расстоянии от окружающих. Используйте средства индивидуальной защиты.

Тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками.

Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой.

Количество активных больных в Украине на 23 июня ЦОЗ

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