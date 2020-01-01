В Украине количество больных коронавирусом выросло почти на 400%
В Центре общественного здоровья установили, что сейчас опасным вирусом болеют больше 20 тыс украинцев.
В Украине значительно увеличилось число активных больных коронавирусом по сравнению с 20 апреля. Об этом сообщает ЦОЗ во вторник, 23 июня.
Читай также: В Украине расследуют смерти врачей, работавших с COVID-19
“По состоянию на 22 июня, в учреждениях здравоохранения имеется 25 539 коек. Из них заняты больными на COVID-19 - 4 115 коек“ - говорится в сообщении.
Наибольшее количество инфицированных зафиксировано во Львовской области - 240, Закарпатской - 103, Ровенской - 75, Черновицкой - 62, Волынской - 42, Ивано-Франковской области - 35, Киеве - 61.
В ЦОЗ напомнили о базовых правилах безопасности в условиях пандемии:
- Держитесь на расстоянии от окружающих. Используйте средства индивидуальной защиты.
- Тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.
- Не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками.
- Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой.
Ранее сообщалось о том, как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году.