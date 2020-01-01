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В Украине количество больных коронавирусом выросло почти на 400%

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В Центре общественного здоровья установили, что сейчас опасным вирусом болеют больше 20 тыс украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине значительно увеличилось число активных больных коронавирусом по сравнению с 20 апреля. Об этом сообщает ЦОЗ во вторник, 23 июня. 

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“По состоянию на 22 июня, в учреждениях здравоохранения имеется 25 539 коек. Из них заняты больными на COVID-19 - 4 115 коек“ - говорится в сообщении.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано во Львовской области - 240, Закарпатской - 103, Ровенской - 75, Черновицкой - 62, Волынской - 42, Ивано-Франковской области - 35, Киеве - 61.

В ЦОЗ напомнили о базовых правилах безопасности в условиях пандемии:

  • Держитесь на расстоянии от окружающих. Используйте средства индивидуальной защиты. 
  • Тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.
  • Не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками. 
  • Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой. 

Количество активных больных в Украине на 23 июня
Количество активных больных в Украине на 23 июня
ЦОЗ

Ранее сообщалось о том, как выехать на отдых за границу из Украины в 2020 году.

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Теги: Украина, коронавирус
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