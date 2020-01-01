Уровень воды в реке Прут поднимается до 10 м: Население будут эвакуировать

Губернатор Буковины выступил с резонансным заявлением.

Буковину уже несколько дней накрывают ливни и грозы. Вследствие этого несколько населенных пунктов стали жертвами наводнения. Вода в реке Прут поднимается до 10 метров.

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Об этом сообщил губернатор Черновицкой области Сергей Осачук в своем видеообращении.

Чиновник обратился к буковинцам из-за паводка и посоветовал местным жителям готовиться к возможной эвакуации.

По словам Осачука, из-за сильных ливней ожидается подъем воды в реке Прут в городской черте Черновцов примерно на 6,5 метров.

Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации, - сказал губернатор.

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Также он добавил, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

Максимальный подъем воды будет происходить с 21:00 до 03:00 следующего дня, также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут будут выходить из берегов, - сказал Осачук.

Напомним, стихия оставила без света семь регионов Украины. Последствия непогоды ликвидируют сотрудники облэнерго.