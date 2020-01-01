Пользователи социальных сетей сообщили о сломавшейся понтонной переправе, которая была установлена у рухнувшего ранее моста.

Под Никополем у рухнувшего моста сломалась новая переправа

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Под Никополем у рухнувшего моста сломалась новая переправа

У Никополя сломалась понтонная переправа, которую недавно построили военные. Переправа заменяла мост, который рухнул 20 мая 2020 года.

Об этом сообщается в группе OrdzhoCity в Facebook.

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Причиной ЧП стал грузовик. Под колесами авто сломалась крайняя секция переправы.

“Понтонный мост снова сломался. На этот раз крайняя секция обрушилась под небольшим грузовичком. О каких 30т может идти речь? Водители возмущены“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на месте рухнувшего моста на Днепропетровщине построили переправу. Ранее здесь рухнул мост с фурой.