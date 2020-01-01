Подозреваемый в расстреле 7 человек под Житомиром признан вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что мужчина полностью осознавал свои действия.

Экспертиза признала вменяемым мужчину, который в середине мая застрелил 7 человек в на Житомирщине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на главу ГУНП в Житомирской области Юрия Олейника.

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По словам полицейского начальника, в день убийства у подозреваемого был взят анализ, который не выявил алкоголя в его крови. Также была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому, выводы которой стали известны сейчас.

Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера, - сообщил глава житомирской полиции.

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Также Юрий Олейник отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Учитывая, что назначенные судебные экспертизы особенно сложны и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и соответственно продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому, - сообщили в полиции.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области во время пикника на природе хозяин пруда расстрелял семь человек. Подозреваемый по решению суда в настоящее время под стражей.