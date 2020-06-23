Во многих регионах вода подтопила большое количество домов и дорог.

Непогода накрыла восемь областей Украины: Все подробности МВД Украины

Из-за сильных дождей и ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях бушевала непогода. В частности, падали деревья, подтоплены жилые дома, автомобильные дороги.

Об этом сообщает МВД.

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На реке Черемош прорвало дамбу №5. Также была подмыта подпорная стена дороги Р-62 Черновцы-Верховина. Специалисты обеспечили проезд. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели откачали 4 тыс 940 куб воды. Всего привлекалось 527 чел и 137 ед техники - говорится в сообщении

На Івано- Франківщині об'єднали свої зусилля рятувальники, поліцейські та просто небайдужі чоловіки. Декілька днів поспіль триває боротьба зі стихією.



Разом ми точно здолаємо велику біду.



Брате, сестро, тримай мою руку - я тягну! 💛💙 pic.twitter.com/CT4P7Ja6Ou — МВС України (@MVS_UA) June 23, 2020

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“В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках. В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги“, - рассказал начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

На территории области работает вертолет ГСЧС для мониторинга, оказания помощи

Ранее сообщалось о том, что из-за ливня в Одесской области обрушился дом.