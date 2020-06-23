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СБУ обезвредила группу, агитировавшую за разделение Украины

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Пропагандисты были хорошо организованы, работали системно и получали поддержку из РФ.
СБУ обезвредила группу, агитировавшую за разделение Украины
© ssu.gov.ua
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СБУ обезвредила группу, агитировавшую за разделение Украины
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Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности государства. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, базировавшаяся в Киеве группа пропагандистов, в которую входил один гражданин РФ, снимала и распространяла в интернете сепаратистские материалы и занималась разжиганием межнациональной розни.

Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

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Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

Напомним, в Одессе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали мужчину, который призывал к созданию Одесской народной республики“. Этим он пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

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Теги: СБУ, пропагандисты, сепаратисты, Россия
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Комментариев (1)
Woodbrother    23.06.2020, 14:38
Оценка:  0
Woodbrother
По закону военного времени - утилизировать зас_ранцев на собачьи консервы. Хорошую рекламу можно сделать.
Собачка бегает по комнате и переворачивает пакеты с разными гранулами, а голос за кадром говорит- это не мясо. Затем появляется консерва с эмблемой "МВОКУ" - вот это мясо
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