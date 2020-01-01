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В Днепре полиция задержала мужчину, принимавшего душ: В чем причина

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Злоумышленник пытался ограбить знакомого, забрался к нему в квартиру и закрылся в ванной.
Оперативникам пришлось заковать неудавшегося воришку в наручники
Оперативникам пришлось заковать неудавшегося воришку в наручники
guard.npu.gov.ua

Курьезный случай произошел в обычной днепровской многоэтажке на улице Кленовой. Местный житель позвонил в полицию, заявив, что в его доме находится “мокрый” грабитель.

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Все случилось ночью. Мужчина через окно забрался в квартиру к знакомому. Чтобы добраться до четвертого этажа, лез по водосточной трубе.

Об этом сообщает полиция охраны в Днепропетровской области.

Оказавшись внутри, он отправился прямиком к хозяину и стал требовать денег. Тот денег ему не дал. Тогда злоумышленник попытался выбить средства, пустив в ход кулаки.

Но этот трюк ему не удался. Получив отпор, вор забежал в ванну и запер дверь изнутри. Открыл воду и стал купаться.

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Пока мошенник принимал душ, хозяин успел вызвать полицию. Уже на месте правоохранители услышали, как из ванны доносится нецензурная брань.

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Мужчина вел себя неадекватно и не реагировал на просьбы выйти из ванны. Более того, угрожал расправой. Чтобы его задержать, оперативникам пришлось применить спецсредства и наручники, - рассказад старший сержант полиции Константин Артеменко.

К слову, злоумышленником оказался 23-летний местный житель. Его забрали для выяснения обстоятельств в Чечелевское отделение полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина несколько дней воровал конфеты из супермаркета в Черноморске.

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