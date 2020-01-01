На борту МАУ погибли 38 щенков: Будет проведено расследование

Причину смерти животных установит канадская ветеринарная служба.

В МАУ будет проведено служебное расследование по факту гибели 38 щенков, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020 года. Причину смерти животных установит канадская ветеринарная служба.

Об этом сообщается на сайте МАУ во вторник, 23 июня.

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В МАУ уже отстранили от должности руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике. Также наложен запрет на перевозку животных. Кроме того, в рамках уголовного производства предоставлены документы в полицию.

В МАУ отметили, что перевозка породистых щенков, например, французских бульдогов имеет риски

В компании заявили, что грузовой салон, в котором перевозились животные, был хорошо вентилируемым. В МАУ опровергли нехватку воздуха в салоне и подчеркнули, что причину смерти животных должны установить специалисты.

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“Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одной разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.“ - отметили в МАУ.

Ранее сообщалось о том, что найдена древнейшая в мире собака.