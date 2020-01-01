Саакашвили: Путин вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной

Саакашвили рассказал, какие у него были отношения с Путиным.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а сегодня глава исполкома Офиса простых решений (бывший Национальный совет реформ Украины, - ред.) Михаил Саакашвили рассказал, что в 2006 году у него состоялась встреча тет-а-тет с президентом России.

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О своем разговоре с главой Кремля Михаил Саакашвили поведал в интервью Дмитрию Гордону.

Саакашвили рассказал, что тогда Путин пригрозил ему войной, а потом реализовал свои угрозы.

На саммите СНГ в Минске (он состоялся в 2006 году, - ред.) Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено - разговор глаза в глаза - и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил, - сказал Саакашвили.

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Напомним, пограничники, выдворявшие Саакашвили в 2018 году, пойдут под суд. Прокуратура закончила следствие против пограничников, которых следствие считает виновными в превышении полномочий.