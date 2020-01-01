Мужчина промышлял телефонным мошенничеством, рассказывая жертвам о том, что их родственник задержан полицией.

На Прикарпатье псевдо-полицейский выманил у людей около 400 тыс грн

На Прикарпатье псевдо-полицейский выманил у людей около 400 тыс грн

На Прикарпатье полиция разоблачила псевдополицейского, который мошенническими действиями выманил у людей в общей сложности около 400 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“В январе 2020 года работники Ивано-Франковского управления ДВБ НПУ получили информацию о деятельности лиц, совершающих мошеннические действия, представляясь сотрудниками полиции. Неизвестные звонили жителям разных регионов Украины, представлялись полицейскими и рассказывали о якобы совершении преступлений их родственниками. За решение “проблемной ситуации“ предлагали перечислить средства на указанные банковские карточки“, - сообщили в пресс-службе полиции.

Как выяснило следствие, псевдополицейские систематически меняли номера мобильных телефонов и сами мобильные терминалы. Через Интернет подбирали лиц, которым предлагали ежемесячное вознаграждение за пользование их банковскими карточками.

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На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Совместно с отделом противодействия киберпреступности областной полиции оперативники внутренней безопасности Нацполиции вышли на след непосредственного исполнителя преступления. Им оказался 38-летний уроженец Полтавской области, который сейчас живет в Киеве. В прошлом мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления, а также разбой и умышленное убийство.

К мошенничеству злоумышленник привлек свою 34-летнюю жену. Супруги вели достаточно скрытный образ жизни: избегали любых дружеских отношений и не зарегистрировались в социальных сетях. Ежедневно на автомобиле, которым управляла женщина, они выезжали в многолюдные места, откуда звонили потерпевшим. После перечисления средств аферист пытался сразу снять наличные, чтобы избежать блокировки банковской карты потерпевшей стороной.

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В течение дня злоумышленник осуществлял по 300-400 телефонных звонков. Установлено, что за время преступной деятельности в течение 2018-2020 гг. фигурант завладел средствами на общую сумму почти 400 тысяч гривен.

Во время совершения очередного такого преступления мошенника задержали при поддержке бойцов спецподразделения КОРД. Во время санкционированных обысков в автомобиле и по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты наличные, сим-карты, мобильные телефоны, черновые записи, документы. По адресу проживания обнаружена минилаборатория для выращивания конопли.

Злоумышленник задержан, готовится объявление о подозрении и избрании меры пресечения. За мошенничество ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Киеве мошенники едва не украли квартиру у пенсионеров. Преступление сорвал нотариус, который заподозрил подделку документов.