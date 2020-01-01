На Одесчине засняли порозовевший лиман: Почему он стал таким

В национальном заповеднике, расположенном в Одесской области, из-за жары забродили водоросли. Это окрасило местные водоемы в непривычный розовый оттенок.

Озера в нацпарке “Тузловские лиманы”, что в Татарбунарском районе Одесчины, богаты лечебными грязями. В жару донные отложения, в составе которых есть железо, сероводород и прочие активные соединения, взаимодействуют с водорослями.

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В связи с этим водоемы приобретают неожиданные оттенки. Причем цвет может меняться несколько раз в сутки. Все зависит от температуры воздуха и направления ветра.

Об этом рассказал в соцсетях местный эколог, научный сотрудник НПП Иван Русев.

Эксперт выложил в сеть фотографии, на которых видно, как прибрежные воды в парке стали ярко-розовыми, а местами красноватыми и даже багровыми. Русев пояснил это тем, что из-за жары водоросли и другая органика в озерах забродили.

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Красно-розовая пена – это начавшая образовываться лечебная грязь. После того, как грязь сформируется, она станет темно-серой. Правда, на это может понадобиться несколько лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине проведут инвентаризацию лесов.



