COVID в Харькове: В госпитале для чернобыльцев новый скандал

Помимо вчерашних столкновений чернобыльцев с полицией, стало известно еще и о массовом увольнении врачей из госпиталя.

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с понедельника начал принимать на лечение больных с COVID-19, из-за массового увольнения медиков не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказала директор медучреждения Ирина Пирогова.

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“Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения“, - рассказала Пирогова журналистам.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер, до сих пор специализировавшийся на лечении чернобыльцев, планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления на увольнения. Работать с вирусными пациентами согласились лишь 15-16 медиков.

К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16, - сообщила Пирогова.

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Она сообщила, что за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

Пирогова также отметила, что проблема кадров в диспансере сейчас стоит очень остро.

Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение – будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная, - сказала главврач.

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В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного диспансера радиационной защиты началась акция протеста против приема в нем граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка между активистами и полицией.