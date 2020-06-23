В Кременчуге девочка-подросток прыгнула с моста

Появились подробности о девочке.

Во вторник, 23 июня, из Крюковского моста в Кременчуге прыгнула девочка-подросток.

Об этом сообщает Кременчуцька газета.

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Отмечается, что девушку доставил из водоема мужчины на лодке. В пресс-службе Кременчугского отдела полиции рассказали, что пострадавшую направили в реанимационное отделение больницы “Кременчугская“. За ее жизнь сейчас борются врачи.

Издание КременчукТoday пишет, что на вид пострадавшей 13-15 лет. Причины ее поступка пока неизвестны.

Напомним, отец, изрезавший своего 2-летнего сына, покончил с жизнью в СИЗО. Трагедия произошла в Запорожье.