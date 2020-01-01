Близ популярного курорта Украины в море рухнуло полкилометра склона

Оползень зафиксировали в Николаевской области, недалеко от села Коблево.

Курорт Коблево летом всегда привлекает туристов. Благо, когда произошел обвал, рядом не было отдыхающих. Так что никто не пострадал.

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Об этом стало известно из информации YouTube-канала «Зоотроп».

По данным подготовивших сюжет блогеров, там обрушилась гигантская часть склонов. В море с обрыва рухнул кусок берега, длиной около 600 метров и 50 метров в ширину. Местные жители говорят, что в инциденте виноваты недавно прошедшие ливни.

Чудо, что в тех местах уже нет баз отдыха и домов. Но такое может случиться на любом участке побережья, где высокий обрыв. К сожалению, в нашей стране нет программ по озеленению и сохранению склонов и обрывов. Постепенно Украина уходит под воду, - прокомментировали авторы их ролик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Одесчине засняли порозовевший лиман.

