В Житомире избили соратника Шария из-за инцидента с ветераном "Азова"

Появилось видео инцидента.

В Житомире ветеран "Азова" Роман Боровик с позывным "Сатана" и представитель областного звена партии Шария Сергей Никулин устроили драку.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Хроники Ридика", опубликовав соответствующие видео.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 22 июня. Тогда “азовец” со своим побратимом, также ветераном АТО, пришли в торговый центр, где партия Шария имеет свой областной центр.

В какое-то время общение ветеранов АТО и представителя партии Шария переросло в спор. Никулин использовал против оппонентов слезоточивый газ. Участник АТО несколькими ударами повалил на землю Никулина и продолжал наносить удары руками и ногами. В результате Никулин вырвался и убежал.

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Появилась информация о том, что ветеран "Азова" якобы пришел к представителю партии Шария для того, чтобы выяснить ситуацию с нападениями на участников АТО сторонниками партии 17 июня.

По факту драки возбуждено уголовное производство по признакам правонарушений по статьям 194 (Повреждение имущества) и 125 (Легкие телесные повреждения). Продолжается установлению причастных лиц и их местонахождение.

Напомним, утром в четверг, 28 мая, водитель маршрутки 317а Киев - Борисполь в грубой форме отказался везти ветерана АТО.