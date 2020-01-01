Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

К ослаблению карантина не готовы 14 областей, - МОЗ

Комментариев: 0
В Минздраве рассказали, какая ситуация в областях.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UGP

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей не отвечают критериям для ослабления карантина. 

Читай также: “Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что не соответствуют обновленным нормам Минздрава по ослаблению карантина такие области: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская и Тернопольская.

Также в ЦОЗ заявили, что в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях на данный момент не проводят достаточное количество тестирований. А в Закарпатской и Черновицкой областях все больницы перегружены больными.

Читай также: Состоится ли ВНО: В Минздраве огласили окончательное решение

Также отрицательная динамика наблюдается в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Недостаточный процент выявления COVID-19 зафиксирована в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Напомним, в ресторане Днепра “засветились” несколько “слуг”. Появилось фото торжественной трапезы.

Поделись:
Теги: МОЗ, ЦОЗ, коронавирус, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь