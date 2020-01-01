К ослаблению карантина не готовы 14 областей, - МОЗ

В Минздраве рассказали, какая ситуация в областях.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что по состоянию на вторник, 23 июня, 14 областей не отвечают критериям для ослабления карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В ведомстве отметили, что не соответствуют обновленным нормам Минздрава по ослаблению карантина такие области: Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская и Тернопольская.

Также в ЦОЗ заявили, что в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях на данный момент не проводят достаточное количество тестирований. А в Закарпатской и Черновицкой областях все больницы перегружены больными.

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Также отрицательная динамика наблюдается в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Недостаточный процент выявления COVID-19 зафиксирована в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Напомним, в ресторане Днепра “засветились” несколько “слуг”. Появилось фото торжественной трапезы.