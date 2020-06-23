Журналистка призвала Геруса объяснить его связь с фиктивной фирмой из Швейцарии

Журналистка Ярослава Коба потребовала от народного депутата от “Слуги народа“ Андрея Геруса прокомментировать информацию об его теневой структуре, которая регулярно получает дотации.

Об этом она написала в Facebook сообщает Апостроф.

“Недавно Геннадий Москаль заявил, что имеет документы, которые указывают на возможную коррупционную связь швейцарской компании “ЕДГ КОНСАЛТИНГ ЛТД“ с Андреем Герусом. Москаль подозревает, что предприятие является фиктивной организацией, которая отмывает деньги, полученные преступным путем… Как только в 2011 году Герус стал совладельцем ТОВ “Солом’янський МПЗ“, компания становится инвестором предприятия и начинает вкладывать в него деньги: 15.11.2011 “ЕДГ КОНСАЛТИНГ ЛТД“ внесла в уставной фонд 7 976 850 грн; 13.09.2012 - 11 174 050 грн; 24.12.2012 - 12 772 650 грн; Когда в 2019 году Герус становится народным депутатом, “ЕДГ КОНСАЛТИНГ ЛТД“ выходит из состава основателей “Солом’янський МПЗ“, вместо швейцарцев туда “заходит“ Николаюк Андрей Александрович, который является двоюродным братом жены Геруса, Натальи Герус“, – отметила Коба.

Также Геннадий Москаль не исключил, что “швейцарская фирма может быть основана агентурой ФСБ РФ в целях финансирования агентов влияния в Украине“.

Журналистка рассказала об основателях и владельцах швейцарской “ЕДГ КОНСАЛТИНГ ЛТД“.

“ЕДГ КОНСАЛТИНГ ЛТД“ имеет двух владельцев: Кристофа Андреаса Ньюмака (Швейцария, город Рапперсвиль, ул. Обердорфштрассе, 3255) и Феликса Файха (Швейцария, Шинделеджи, ул. Штутштрассе, 8834). Из профилей в Facebook и Twitter можно увидеть, что Феликс Файх и Кристоф Ньомак являются молодыми людьми, и Феликс еще студент колледжа“, - указала она.

Коба обратилась к Герусу, чтобы он подтвердил или опровергнул данную информацию: “ответьте – соответствует ли действительности данная информация?“ – написала она.

До этого журналист Всеволод Филимоненко рассказал, как в Киеве активисты собирали деньги, чтобы выплатить 100 тыс долл карточного долга Геруса. Также Филимоненко рассказал, как активисты проведали отца Геруса, чтобы узнать его мнение о карточном долге сына.

“Когда (Герус) поступал в Киев, я переживал, что будет в карты играть... Он умел немножко играть в карты... Кто-то из журналистов написал, что он проиграл 100 тысяч долларов – он это и подхватил“, - вспоминал отец “слуги“ народа.

Как писали “Вести“, ранее президент отказался от идеи рассмотреть кандидатуру Геруса на должность министра энергетики, якобы из-за его карточных долгов: “Причиной решения послужила информация о карточных долгах народного депутата, о его пристрастии к азартным играм“, - заявили СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента.

Как сообщал “Апостроф“, ранее стало известно, что народный депутат Андрей Герус мог проиграть в карты 100 тыс долларов. Соответствующая расписка якобы была получена из почты народного депутата, пароль от которой хранился в телеграм-боте UA Baza Bot. Позже в сети появилась расписка, согласно которой нардеп Герус обязуется вернуть кому-то 9000 долларов.