В Украине народных избранников хотят лишить отдыха летом

Традиционные летние "каникулы" депутатов в этом году могут не состояться.

Члены парламента нынешним летом рискуют остаться без отпуска. Такое решение рассматривают ВР, в частности, спикер Дмитрий Разумков.

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Об этом рассказала в эфире телеканала 112 Украина представитель “Слуг народа” Ирина Верещук.

По ее словам, все дело в том, что политики потеряли много времени из-за карантина. Она призналась, что будет не против, если придется трудиться без перерыва.

Мы и так не работали в полную силу. Поэтому неизвестно, удастся ли устроить отпуск, несмотря на то, что по графику он положен нам в августе, - отметила нардеп.

Впрочем, окончательно, быть или не быть каникулам, решит аппарат Верховной Рады.

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В свою очередь, Верещук отметила, что нардепам предстоит принять ряд законов. Их проекты внесли в повестку дня и рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, также мы писали о том, как “Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов.

