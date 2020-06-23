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В Украине народных избранников хотят лишить отдыха летом

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Традиционные летние "каникулы" депутатов в этом году могут не состояться.
Депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук
Депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук
facebook.com/vereschuk.iryna

Члены парламента нынешним летом рискуют остаться без отпуска. Такое решение рассматривают ВР, в частности, спикер Дмитрий Разумков.

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Об этом рассказала в эфире телеканала 112 Украина представитель “Слуг народа” Ирина Верещук. 

По ее словам, все дело в том, что политики потеряли много времени из-за карантина. Она призналась, что будет не против, если придется трудиться без перерыва.

Мы и так не работали в полную силу. Поэтому неизвестно, удастся ли устроить отпуск, несмотря на то, что по графику он положен нам в августе, - отметила нардеп.

Впрочем, окончательно, быть или не быть каникулам, решит аппарат Верховной Рады.

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В свою очередь, Верещук отметила, что нардепам предстоит принять ряд законов. Их проекты внесли в повестку дня и рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, также мы писали о том, как “Слуги” заявили, что в Раду не пустили копов, чтоб штрафовать нардепов.

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Теги: нардеп, отпуск, Слуга народа, Верещук, Верховна Рада
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Комментариев (1)
shk67    23.06.2020, 16:32
Оценка:  0
shk67
Хуясе! А они работали? Перетрудяги!
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