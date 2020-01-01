По информации полиции, взорвался электродетонатор, но в машине была еще и тротиловая шашка.

В Кривом Роге произошел взрыв в салоне авто: Пострадал человек

В Кривом Роге произошел взрыв в салоне авто: Пострадал человек

Полиция Кривого Рога выясняет обстоятельства взрыва в автомобиле, при котором получил ранения 32-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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“22 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района прогремел взрыв в автомобиле. Выездом на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что криворожец находясь в указанном автомобиле, получил взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, который взорвался. В результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу“, - сообщили в полиции.

Также, в ходе досмотра вещей потерпевшего правоохранители обнаружили тротиловую шашку весом 200 граммов. Всё найденное отправлено на экспертизу.

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По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Напомним, на Луганщине прогремел взрыв, есть жертвы. На улице Николая Гоголя сдетонировало взрывное устройство. В результате погибли двое человек.