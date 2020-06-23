Визит нардепа Кивы спровоцировал потасовки в Ровенской области

“Патриоты за жизнь” во главе с лидером Ильей Кивой наделали шума в Березном.

Во время выступления Кивы в Березном было неспокойно facebook.com/kivailya

Нардеп Илья Кива во вторник, 23 июня, посетил Ровенскую область. Он приехал в город Березно и встретился с местными жителями. В частности, политик собрал людей возле памятника погибшим во Второй мировой войне.

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Об этом стало известно из соцсетей самого нардепа, который выложил видео на своей странице.

Пользователи сетей пишут, что Илья Кива приехал с коллегой от “Слуги народа” Сергеем Литвиненко. Кроме того, как выразились некоторые форумчане, с ними прибыли из Киева “титушки”.

Позже в интернете стали появляться сведения о том, что во время собрания возникли потасовки. Местные активисты начали взрывать петарды, также, по данным очевидцев, были слышны выстрелы. В частности, о том, что происходило в Березном, можно увидеть в роликах, выложенных местным жителем Андреем Усачом.

Пока о пострадавших ничего не сообщается. На месте дежурит полиция.

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