В Киеве банда похищала людей и заставляла отдавать квартиры

Преступники действовали как в столице, так и в Киевской области.

На Киевщине полицейские задержали преступную группировку, которая специализировалась на похищении людей с целью завладения их квартирами. Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, участники преступной группы мошенническим путем присваивали недвижимость жителей области и столицы. Выбирали квартиры, которые не находятся на учете в государственных реестрах, а их владельцы умерли или ведут антисоциальный образ жизни. При этом применяли физическое насилие к хозяевам жилья и против их воли вывозили в другое место, где удерживали, пока не продадут квартиру.

Для этого правонарушители изготовляли правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, в частности привлекали своего человека с поддельным паспортом, который выступал в роли владельца. Также подделывали различные справки, необходимые для последующей продажи. Имея полный комплект документов, выставляли недвижимость на продажу. Средства от продажи покупатели передавили бы владельцу, а тот – организатору преступной группы, которая распределяла их между всеми участниками.

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По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к пяти случаям завладения квартирами.

Во вторник, 23 июня, с участием спецназа полка особого назначения полиции проведены санкционированные обыски по месту жительства организатора и участников группировки и по месту хранения документов. Правоохранители изъяли оружие, патроны, несколько десятков печатей, документы на недвижимость, доверенности и другие документы.

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В настоящее время задержаны организатор и семь членов преступной группировки. После завершения процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об уведомлении всем о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Одессе полиция накрыла банду, незаконно лишавшую людей свободы. Копы пресекли деятельность псевдо-реабилитационного центра для наркоманов, работавшего без каких-либо разрешений.