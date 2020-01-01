Паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель
В результате непогоды в Карпатах возле села Микуличина смыло мост, из-за чего прервалось сообщение по дороге Яремче-Буковель. Фото и видео с места происшествия опубликовал в соцсети главный редактор издания InfoCar Павел Кашчук.
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“Карпаты разрывает горными потоками и оползнями. В прошлый раз подобное было в 2008 году, но выводы похоже не сделаны“, - написал журналист.
Кашчук сообщает, что на месте уже работает ремонтная техника, но призывает воздержаться от поездок по данному маршруту.
Напомним, власти Ивано-Франковской области оценивают ущерб от паводка в регионе по меньшей мере в 400 миллионов гривен. Такую оценку дал во вторник, 23 июня, глава губернатор области Виталий Федорив.