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Паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель

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Горные потоки и оползни прервали сообщение по дороге возле Микулинича в Карпатах, людей просят воздержаться от поездок.
Паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель
© Павел Кащук / Facebook
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  • Наводнение в Карпатах
Паводок уничтожил дорогу Яремче-Буковель
Наводнение в Карпатах
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В результате непогоды в Карпатах возле села Микуличина смыло мост, из-за чего прервалось сообщение по дороге Яремче-Буковель. Фото и видео с места происшествия опубликовал в соцсети главный редактор издания InfoCar Павел Кашчук.

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“Карпаты разрывает горными потоками и оползнями. В прошлый раз подобное было в 2008 году, но выводы похоже не сделаны“, - написал журналист.

Кашчук сообщает, что на месте уже работает ремонтная техника, но призывает воздержаться от поездок по данному маршруту.

Напомним, власти Ивано-Франковской области оценивают ущерб от паводка в регионе по меньшей мере в 400 миллионов гривен. Такую оценку дал во вторник, 23 июня, глава губернатор области Виталий Федорив.

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Теги: мост, наводнение, Карпаты, дорога, разрушения
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Источник: korrespondent.net

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