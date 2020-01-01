На Одесчине уличные торговцы подрались с полицейскими

Отец и сын, торговавшие овощами, бурно отреагировали на требование копов прекратить торговлю в несанкционированном месте.

В Подольске Одесской области за насилие в отношении сотрудников полиции к уголовной ответственности привлекаются отец с сыном. На период досудебного расследования они будут находиться под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

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Как рассказали правоохранители, в районном центре полицейские проверяли соблюдение предпринимателями правил уличной торговли. На одной из улиц сотрудники полиции выявили 32-летнего местного жителя, который торговал овощами в неустановленном месте.

По требованию прекратить нарушение правил торговли, продавец отреагировал нецензурной бранью и попыткой затеять драку с полицейскими. Присутствующий рядом родственник правонарушителя тоже начал обзывать полицейских и дергать за форменную одежду. В результате конфликта один из полицейских получил телесные повреждения, - сообщили в полиции.

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В ответ на агрессивное поведение граждан копы применили меры физического воздействия и специальные средства, после чего они были доставлены в территориальный отдел полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Младший из задержанных уже неоднократно привлекался к ответственности по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) КоАП, поэтому понимал, что нарушает не только установленные правила торговли, но и совершает злостное неповиновение законному распоряжению полицейского при исполнении им служебных обязанностей, - отметили в полиции.

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А за причинение телесных повреждений полицейскому уже по нормам Уголовного кодекса Украины нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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