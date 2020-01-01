"Вы, хлопцы, - засранцы": Зеленский обратился к дальнобойщикам

Президент записал видеообращение к перевозчикам, которые выпускают на дороги перегруженные фуры.

Президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути объезда пунктов весового контроля, которые появляются на украинских трассах. Специальное видеообращение к недобросовестным перевозчикам глава государства разместил в закрытой группе в Viber, где общаются дальнобойщики. Ролик в общественный доступ выложил журналист Сергей Гришин.

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В начале своего видеообращения Владимир Зеленский рассказал о тех усилиях, которые правительство прилагает для реализации проекта “Большая стройка“, в рамках которого строятся и ремонтируются тысячи километров дорог.

При этом главу государства расстраивает то обстоятельство, что по украинским дорогам ездят перегруженные фуры, водителям которых “все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно $1 млн“.

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Чтобы побороть эту проблему совместными усилиями Службы транспортной безопасности, Национальной полиции и других ведомств организуются пункты весового контроля на дорогах. Однако перевозчики быстро о них узнают и стараются объезжать по альтернативных путям.

Но все равно не можем понять – как бы они объезжают. То они ночью перегруженые едут и разбивают дороги, то почему-то объезжают центральные дороги, - посетовал Зеленский.

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По словам главы государства, вскоре ему стало известно о существовании в социальных сетях группы под названием “ГВК-Весовой контроль“, где дальнобойщики информируют друг друга о контрольных пунктах.

Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать ... Честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, хлопцы, - засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно, - предупредил Зеленский водителей.

Напомним, Зеленский пообещал добиться “нормандской встречи” до конца пандемии. Президент отметил, что украинская сторона настаивает на встрече в ближайшие месяцы.