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На Донбассе задержали сепаратиста "ДНР"

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У сепаратиста изъяли документы так называемой "ДНР", среди которых был также паспорт "республики".
Задержанного передали СБУ
Задержанного передали СБУ
скриншот
 
На Донбассе недалеко от КПВВ Новотроицкое пограничники задержали молодого сепаратиста-ефрейтора из ряда незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы во вторник, 23 июня.
 
Неизвестного мужчину пограничники заметили на контрольном пункте "Березовое 2". Он попытался скрыться, но это ему не удалось.
 
 
Задержанный рассказал, что направляясь к своим позициям ненароком наткнулся на контрольный пост сил ООС. 
 
Сепаратист сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу к незаконным вооруженным формированиям. 
 
Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.
 
"Пограничники задокументировали факты преступной деятельности задержанного и передали его сотрудникам СБУ", - говорится в сообщении. 
 
 
 
Сепаратисту объявили подозрение в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).
 
Напомним, недавно контрразведка СБУ задержала сепаратиста так называемой "ЛНР", шесть лет скрывавшегося в России. 
 
Еще сообщалось, что СБУ задержала в Донецкой области сепаратиста, приехавшего оформлять внутренний и заграничный паспорта.
 

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Теги: донбасс, пограничники, сепаратисты, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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