На Донбассе задержали сепаратиста "ДНР"

У сепаратиста изъяли документы так называемой "ДНР", среди которых был также паспорт "республики".

На Донбассе недалеко от КПВВ Новотроицкое пограничники задержали молодого сепаратиста-ефрейтора из ряда незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы во вторник, 23 июня.

Неизвестного мужчину пограничники заметили на контрольном пункте "Березовое 2". Он попытался скрыться, но это ему не удалось.

Задержанный рассказал, что направляясь к своим позициям ненароком наткнулся на контрольный пост сил ООС.

Сепаратист сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу к незаконным вооруженным формированиям.

Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

"Пограничники задокументировали факты преступной деятельности задержанного и передали его сотрудникам СБУ", - говорится в сообщении.

Сепаратисту объявили подозрение в совершении преступления по статье о создании террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

Напомним, недавно контрразведка СБУ задержала сепаратиста так называемой "ЛНР", шесть лет скрывавшегося в России.

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