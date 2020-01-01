Пятно нефтепродуктов растекается в сторону городского пляжа Ланжерон и уже достигло пляжа Отрада.

В Одессе из затонувшего танкера продолжают вытекать нефтепродукты. Об этом сообщает Думская во вторник, 23 июня.

На снимках депутата горсовета Александра Захарова видно, что огромное пятно от танкера, затонувшего на пляже Дельфин, растекается в сторону Ланжерона и уже достигло Отрады.

В свою очередь чиновники утверждают, что заливу ничего не угрожает.

"Согласно информации Государственной экологической инспекции в Одесской области, по состоянию на 22 июня превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено", - заявили в пресс-службе мэрии Одессы.

Cмотрите фотогалерею: Из затонувшего танкера в Одессе продолжает вытекать топливо

Напомним, что в Одессе у пляжа произошел разлив топлива в море. Танкер затонул еще в ноябре прошлого года. Власти обещали его убрать. Теперь там нельзя купаться.

Позже стало известно, что уровень загрязнения превышен в 16 раз. Содержание нефтепродуктов в морской воде превышает допустимые значения в разы.

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