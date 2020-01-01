На Прикарпатье дали первую оценку ущерба от паводка

На ликвидацию последствий непогоды потребуется 400 миллионов гривен. Пик стихии ожидается завтра.

Власти Ивано-Франковской области оценивают ущерб от паводка в регионе по меньшей мере в 400 миллионов гривен. Такую оценку дал во вторник, 23 июня, глава губернатор области Виталий Федорив.

"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 млн. грн. Нами подготовлен соответствующий проект письма в Кабинет министров Украины о выделении средств на преодоление этой ситуации. Из областного бюджета также выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии", - сказал глава ОГА.

Он сообщил, что в результате непогоды два человека погибли, еще один пропал без вести.

"В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытие из-за оползней", - сказал глава ОГА.

Так, в Верховинском районе на участке дороги Ильцы-Буркут оказались заблокированы 40 автомобилей с туристами. По состоянию на вторник они проехали в село Красник.

"По прогнозам ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра", - отметил Федорив.

По данным МВД, непогода затронула восемь областей: Ивано-Франковскую, Черновицкую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую, Львовскую, Одесскую и Ровенскую.

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