Мэрия Одессы купила электронные учебники, которые и так бесплатны

СБУ и ГБР расследуют циничный факт коррупции в одесском горсовете.

Следователи СБУ и Государственного бюро расследуют действия одесских чиновников, которые закупили онлайн-учебники, находящиеся в свободном доступе. В рамках этого дела проведены 16 обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как сообщается, в рамках Программы развития образования Одесской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим пособиям. Однако этот факт не помешал чиновникам местного самоуправления Одессы внести в расходы городского бюджета статью на закупку электронных-учебников.

Чиновники в сговоре с коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам, - сообщили в СБУ.

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Таким образом чиновники Департамента экономического развития Одесского городского совета в 2018 году вывели из бюджета более 13 млн гривен и присвоили их.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проведено 16 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела. Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

Напомним, в конце прошлой недели в горсовете Днепра прошли обыски по делу о коррупции. Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерба бюджету на более 130 млн грн.