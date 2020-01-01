Западную Украину топит. Большая вода в регионе

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины реки выходят из берегов, разрушается местная инфраструктуру и затапливаются населенные пункты.

В Западной Украине потоп. Ухудшение погодных условий и старые экологические проблемы приводят к затоплению дорог и целых населенных пунктов.

Страдают даже крупные областные центры – Ивано-Франковск и Черновцы. Ситуацию усложняет то, что на ближайшие дни в регионе снова прогнозируют сильные ливни и новую волну паводка.

Корреспондент.net собрал информацию о природных катаклизмах.

Погода

Все началось с ливней, особенно пострадали от них Ивано-Франковская и Черновицкая области. Уже к вечеру 22 июня в МВД сообщили, что уровень воды в горных реках поднялся до 2 м. Появилась информация о первых разрушениях и необходимости эвакуировать людей.

Сегодня и завтра, 23-24 июня, погодные условиях в этих областях будут лишь ухудшаться.

В Ивано-Франковской области в эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. В селе Верхний Ясенив подтопило школу.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас — ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будут информировать о ликвидации последствий непогоды", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Смывает дороги

В селе Микуличин возле Яремче на дорогу Н-09 Львов - Мукачево сошел селевый поток. Автомобильная дорога завалена деревьями, камнями и грязью. Протекающая рядом речка Прут начала подмывать дорожное полотно.

Из-за этого прервалось сообщение дорогой Яремче-Буковель.

В Верховинский район Ивано-Франковской области, который непогода частично отрезала от транспортного сообщения, базовые продукты людям доставили вертолетом.

Проблемные участки

Спасатели прогнозируют масштабные последствия большой воды для региона:

- в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет уровень воды поднимется на 1-2 м, на отдельных участках (в местах сужения русла) — до 2,5 м;

- угроза схода селевых потоков сформируется в местах выпадения сильных осадков в горных районах, возможно также формирование значительного местного и склонного стока;

- возможен выход воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий Сторожинецкого, Путильского, Вижницкого и Глыбокского районов (Черновицкая область);

- поднимется уровень воды не только в реках Карпатского региона (бассейны рек Уж, Латорица, Тиса, Прут, Сирет, Днестр), на реке Вишня (бассейн Сяна), но и в притоках Днестра в Тернопольской и Хмельницкой областях (продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а на отдельных участках рек Прута и Днестра — до 2-2,5 м над текущими отметками);

- вероятна новая волна затопления хозяйственных объектов, расположенных вблизи рек, а также автодорог местного значения; в Черновицкой области — риск затопления объектов пограничной службы.

Большие города

Улицы Ивано-Франковска затопило — из берегов вышла река Быстрица Солотвинская. Кроме того, отдельные улицы областного центра ушли под воду из-за проблем с ливнестоками и системой канализации.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал жителей города быть готовыми к наводнению. По его словам, из-за сильных ливне вода в реке Прут уже к вечеру может подняться до 6,5 метров.

Это может привести к затоплению части Черновцов — торговых рядов Калиновского рынка и рынка Добробут, а также районов Нижняя Каличанка, Ленковцы и Старая Жучка.

“По сообщению метеорологов, ожидается поднятие уровня воды в Пруте до 6 — 6,5 метров. Это фактически равно наводнению 2010 года”, — отметил мэр.

“Коротко напомню правила: надо собрать все необходимые вещи, документы, ценности. Когда будет прибывать вода — отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий”, — сказал Каспрук.

Причины

Просто непогода не может быть единственной причиной подобных бедствий.

Одной из основных проблем, провоцирующей наводнения в Украине, считается бесконтрольная вырубка лесов в Карпатах. Деревья снижают ударную силу дождей, задерживают воду в земле, переносят ее в грунты и не позволяют быстро наполняться горным рекам, что приводит к паводкам в их низинах.

Кроме того, на паводковые процессы весьма существенно влияет бессистемная добыча песка и гравия, недостаточный уход за руслами рек и потоков, низкий уровень применения новых природоохранных технологий в процессе восстановления лесов и отсутствие экологического сознания при ведении хозяйственной деятельности.