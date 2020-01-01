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Беременный трансгендер и опера на рынке: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 23 июня 2020 года.
Супермодель Хелен Кристенсен в 51 год снялась обнаженной для глянца
Супермодель Хелен Кристенсен в 51 год снялась обнаженной для глянца
instagram.com/helenachristensen
Cмотрите фотогалерею Беременный трансгендер и опера на рынке: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как оперные певцы спели на Житнем рынке Киева, а остановки для "гигантов и карликов" в Одесской области удивили сеть.
 
Под Никополем сломалась переправа, заменявшая мост, а на Прикарпатье и Буковине из-за паводка затоплены девять районов.
 
Известный бренд опубликовал фото модели с целлюлитом, а супермодель Хелен Кристенсен в 51 год снялась обнаженной для глянца.
 
Трансгендер из Нью-Йорка забеременел вторым ребенком, а "Слуги народа" нарушили карантин в ресторане.
 
 

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Теги: Беларусь, фото, наводнение, трансгендер, нардеп, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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