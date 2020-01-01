Беременный трансгендер и опера на рынке: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 23 июня 2020 года.

Супермодель Хелен Кристенсен в 51 год снялась обнаженной для глянца instagram.com/helenachristensen

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 июня.

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Известный бренд опубликовал фото модели с целлюлитом, а супермодель Хелен Кристенсен в 51 год снялась обнаженной для глянца.

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