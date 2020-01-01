Зеленский распорядился отправить гуманитарный груз в зону наводнений

У президента заверяют, что глава государства держит ситуацию на контроле.

Зеленский держит на контроле ситуацию с паводком Фейсбук ОП

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях страны, где бушует непогода. Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, а также поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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“Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило“, - заявил президент.

В Офисе президента подчеркивают, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Зеленский держит на контроле ситуацию по взрыву в жилой многоэтажке на Позняках, в частности по вопросу оперативной закупки квартир для пострадавших семей.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути объезда пунктов весового контроля, которые появляются на украинских трассах. Специальное видеообращение к недобросовестным перевозчикам глава государства разместил в закрытой группе в Viber, где общаются дальнобойщики.