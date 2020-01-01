Зеленский: В Западную Украину отправят гумпомощь

Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент по итогам оперативного совещания.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений регионы Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил офис президента.

"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - сказал президент.

Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины и ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой, подчеркнули в офисе президента.

Глава государства также следит за ситуацией со взрывом дома в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек. "Он держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий эвакуируют людей из аварийных домов . Из-за паводков в регионе объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

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