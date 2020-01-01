Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: В Западную Украину отправят гумпомощь

Комментариев: 0
Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент по итогам оперативного совещания.
Зеленский поручил оказать помощь оказавшимся без света в затопленных домах жителям четырех областей
Зеленский поручил оказать помощь оказавшимся без света в затопленных домах жителям четырех областей
president.gov.ua
 
Президент Владимир Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений регионы Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил офис президента.
 
 
"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - сказал президент.
 
Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины и ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой, подчеркнули в офисе президента.
 
Глава государства также следит за ситуацией со взрывом дома в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек. "Он держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий эвакуируют людей из аварийных домов. Из-за паводков в регионе объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: стихия, наводнение, паводок, Владимир Зеленский, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь