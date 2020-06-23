Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали "долг" в $100 тыс

Местный предприниматель успел отдать рэкетирам первую часть денег в сумме $40 тыс., после чего их задержали.

Одним из рэкетиров оказался 25-летний сотрудник патрульной полиции

Корреспондент