Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали "долг" в $100 тыс
Местный предприниматель успел отдать рэкетирам первую часть денег в сумме $40 тыс., после чего их задержали.
Криворожские полицейские задержали 51-летнего депутата Металлургического районного совета и 25-летнего сотрудника полка патрульной полиции Кривого Рога при получении $40 тыс. Об этом во вторник, 23 июня 2020 г., сообщило издание Днепр оперативный.
По его данным, задержанные требовали от частного предпринимателя $100 тыс за некие долговые обязательства. Вымогателей взяли с поличным при получении первой части денег.
Cмотрите фотогалерею: Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали "долг" в $100 тыс
Напомним, в Киеве полицейские задержали банду вымогателей, которые вымогали у бизнесмена $20 тыс., угрожая убийством.
Ранее в Закарпатской области полицейские задержали бандита, который вымогал деньги у местного перевозчика и обстрелял его пассажирский микроавтобус.
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