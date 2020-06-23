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Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали "долг" в $100 тыс

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Местный предприниматель успел отдать рэкетирам первую часть денег в сумме $40 тыс., после чего их задержали.
Одним из рэкетиров оказался 25-летний сотрудник патрульной полиции
Одним из рэкетиров оказался 25-летний сотрудник патрульной полиции
 
Криворожские полицейские задержали 51-летнего депутата Металлургического районного совета и 25-летнего сотрудника полка патрульной полиции Кривого Рога при получении $40 тыс. Об этом во вторник, 23 июня 2020 г., сообщило издание Днепр оперативный.
 
По его данным, задержанные требовали от частного предпринимателя $100 тыс за некие долговые обязательства. Вымогателей взяли с поличным при получении первой части денег.
 
 
Напомним, в Киеве полицейские задержали банду вымогателей, которые вымогали у бизнесмена $20 тыс., угрожая убийством.
 
Ранее в Закарпатской области полицейские задержали бандита, который вымогал деньги у местного перевозчика и обстрелял его пассажирский микроавтобус.
 
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Теги: долги, Кривой Рог, Днепропетровская область, вымогательство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шандор    23.06.2020, 21:01
Оценка:  0
Шандор
Импотент не захотел делиться с коллегами.
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