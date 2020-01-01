На Ровенщине авто "слуги народа" забросали камнями

Один из представителей Нацкорпуса сообщил, что активисты хотели поговорить о законопроекте об "особом статусе Донбасса".

В Ровенской области в городе Березное около ста представителей Нацкорпуса пришли под офис приемной народного депутата от Слуги народа Сергея Литвиненко. Об этом во вторник, 23 июня, пишет ДС

Очевидцы сообщают, что "лица спортивной наружности" были вооружены, а некоторые из них - в касках.

Сначала к активистам вышла пресс-секретарь нардепа Литвиненко и пригласила пройти в приемную для общения с депутатом, но те отказались и настаивали на том, чтобы политик вышел к ним на улицу.

После того, как сам депутат вышел по их просьбе и предложил ответить на вопросы, его забросали камнями, краской и яйцами.

Полиция, которая охраняла общественный порядок, никаких действий не предпринимала, что привело к столкновениям в толпе.

Депутат прервал общение с людьми и сел в свой автомобиль. В его машину со стороны представителей Нацкорпуса тоже летели камни и яйца, также были слышны выстрелы.

Один из представителей Нацкорпуса заявил, что активисты приехали к депутату, чтобы поговорить с ним о законопроекте об "особом статусе Донбасса". При этом, никто из них говорить с политиком даже не пытался.

В то же время на сайте Нацполиции области сообщается о том, что в Березном были задержаны 15 активистов.

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