Жесткий карантин могут вернуть в три области
Ухудшение эпидемиологической ситуации вынуждает принимать решения по возврату ограничений, пояснил главный санврач.
Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
По его словам, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах.
"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что нарушение санитарных норм повлияло на рост заболеваемости COVID-19.
Ляшко также заявил о необходимости увольнения руководства департамента здравоохранения львовской облосадминистрации. По его словам, местные чиновники не справляются с руководством.
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