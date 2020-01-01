Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жесткий карантин могут вернуть в три области

Комментариев: 0
Ухудшение эпидемиологической ситуации вынуждает принимать решения по возврату ограничений, пояснил главный санврач.
Масочный режим в Украине сохранится минимум до 31 июля, заявил Ляшко
Масочный режим в Украине сохранится минимум до 31 июля, заявил Ляшко
 
Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
 
 
По его словам, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах. 
 
"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
 
Напомним, ранее Ляшко заявил, что нарушение санитарных норм повлияло на рост заболеваемости COVID-19. 
 
Ляшко также заявил о необходимости увольнения руководства департамента здравоохранения львовской облосадминистрации. По его словам, местные чиновники не справляются с руководством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, эпидемия, карантин, Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь