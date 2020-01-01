Жесткий карантин могут вернуть в три области

Ухудшение эпидемиологической ситуации вынуждает принимать решения по возврату ограничений, пояснил главный санврач.

Масочный режим в Украине сохранится минимум до 31 июля, заявил Ляшко

Минздрав рассматривает возможность ужесточения карантина в трех областях из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, относительно возможности введения более жестких ограничений наиболее критическая ситуация в западных регионах.

"В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Ляшко также заявил о необходимости увольнения руководства департамента здравоохранения львовской облосадминистрации. По его словам, местные чиновники не справляются с руководством.

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