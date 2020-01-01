Число жертв наводнения в Прикарпатье возросло

Количество погибших в результате разгула водной стихии увеличилось до трех человек, по данным облгосадминистрации.

Уровень воды в Прикарпатье продолжит подъем, по прогнозам синоптиков dsns.gov.ua

В результате сильных наводнений и паводков в Ивано-Франковской области три человека погибли. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил губернатор Виталий Федорив.

"На сегодня большая часть области подверглась удару стихии, по которой три человека погибли, сотни домов подтоплены, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы", - сказал он.

В облгосадминистрации отметили, что по прогнозам синоптиков, 24 июня в области сохранится дождливая погода. На смену циклону 25-26 июня придет антициклон, однако уровень воды в реках продолжит подниматься.

Ранее Федорив сообщил о двух погибших. При этом один человек, по его словам, считался пропавшим без вести

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