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У украинца конфисковали €500 тыс и $240 тыс, которые он вез через границу

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Гражданину также выписан штраф на 19,8 млн грн за нарушение правил пересечения государственной границы.
Валюта находилась в рюкзаке между сидениями
Валюта находилась в рюкзаке между сидениями
facebook.com/GLcustomsUA
 
Галицкий районный суд принял решение о конфискации валюты, незадекларированной гражданином Украины при въезде из Польши. Об этом во вторник, 23 июня, сообщила Галицкая таможня.
 
 
По ее данным, украинец возвращался из Польши на Mersedes через пункт пропуска Угринов. При таможенном досмотре деньги были обнаружены в рюкзаке между водительским и пассажирским сидениями.
 
"Гражданин не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, а также не предоставил разрешения на ее перемещения", - подчеркнули в таможне.
 
Как уточнило издание Zaxid.net, инцидент произошел 8 марта, а решение Галицкого районного суда принято 23 июня. Кроме конфискации валюты, гражданина обязали уплатить штраф за нарушение правил пересечения границы в размере 19,8 млн грн.
 
Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на границе наркокурьеров из Ровенской области при попытке контрабанды 21 кг прекурсоров из Евросоюза на сумму свыше трех млн грн.

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Теги: суд, контрабанда, Таможня, валюта, контрабандисты
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Источник: korrespondent.net

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